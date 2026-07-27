Зеленский впервые встретился с новым премьером Великобритании

Зеленский встретился с новым премьером Великобритании Бернемом

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня на авианосце Королевских Военно-морских сил HMS Queen Elizabeth провели первую встречу с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Очень ценим, что визит именно нашей команды в Британию является первым с момента, когда Энди Бернем вступил в должность», — написал он.

По словам главы государства, он обсудил с премьер-министром вопросы обороны Украины. В частности, они говорили о развитии совместного оборонного производства. Зеленский также пригласил Бернема посетить Украину.

Перед встречей премьер также обратился к России. Он заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева.

Эндрю Бернем стал главой правительства 20 июля. Сформировать правительство его пригласил король Великобритании Карл III.