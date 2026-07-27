В Кремле пообещали сократить отставание от США в одной сфере

Песков: Россия будет сокращать отставание от США в развитии нейросетей

Россия входит в число лидеров по развитию нейросетей и будет сокращать отставание от США в этой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«В пятерке стран, которые участвуют в гонке, мы здесь остаемся. И, я надеюсь, что нечеловеческими усилиями мы будем сокращать это отставание», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Сбера Герман Греф рассказал сенаторам о будущем искусственного интеллекта в России. Он обратил внимание сенаторов на то, как стремительно меняется сфера ИИ, и выделил пять ключевых этапов ее развития — от прикладного распознавания образов и машинного перевода 2010-х годов до появления универсального мультимодального генеративного ИИ, а затем и агентного ИИ, на котором индустрия находится сейчас. Впереди, по его словам, — переход технологий в физический мир, включая роботов и беспилотный транспорт.

По словам Грефа, роль искусственного интеллекта принципиально меняется: из советника он превращается в исполнителя, а на рубеже 2030-х годов может появиться AGI — искусственный интеллект общего назначения, способный решать любые задачи быстрее и лучше человека.