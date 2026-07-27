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20:37, 27 июля 2026 (обновлено: 20:40, 27 июля 2026)Мир

Братьев с Украины осудили в Нидерландах за торговлю людьми и детскую порнографию

В Нидерландах осудили двух братьев с Украины за торговлю несовершеннолетними беженцами
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Окружной суд Роттердама приговорил двух братьев с Украины к лишению свободы по делу о вовлечении несовершеннолетних украинских беженцев в проституцию. Старший получил более четырех лет колонии, младший — два года, решение опубликовано на сайте инстанции.

«Период совершения преступления был относительно коротким. Жертвам было от 13 до 17 лет», — говорится в решении суда. Отмечается, что все потерпевшие прибыли в Нидерланды с Украины в качестве беженцев и находились в особенно уязвимом положении.

Старший из братьев был признан виновным в сексуальной эксплуатации пяти несовершеннолетних, а также в изготовлении, хранении и распространении материалов с сексуализированным изображением несовершеннолетних. Младший осужден за соучастие в торговле людьми в отношении четырех потерпевших.

Помимо заключения под стражу, суд также обязал осужденных выплатить потерпевшим компенсации в размере от 7,5 до 7,8 тысячи евро каждому.

В Брянске россиянина осудили на восемь с половиной лет за развращение несовершеннолетней. Как установил суд, фигурант дважды совершил действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, а также отправил ей в одном из мессенджеров порнографические материалы.

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