Россиянин несколько раз развращал несовершеннолетнюю девочку

В Брянске осудили мужчину за развращение несовершеннолетней

В Брянске осудили мужчину за развращение несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней»), 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») и 242 («Незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

Как установил суд, фигурант дважды совершил действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, а также отправил ей в одном из мессенджеров порнографические материалы.

Суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин в командировке развращал трех малолетних девочек.