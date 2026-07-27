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Силовые структуры
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17:09, 27 июля 2026 (обновлено: 17:12, 27 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин несколько раз развращал несовершеннолетнюю девочку

В Брянске осудили мужчину за развращение несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Брянске осудили мужчину за развращение несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статьям 132 («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней»), 135 («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») и 242 («Незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

Как установил суд, фигурант дважды совершил действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, а также отправил ей в одном из мессенджеров порнографические материалы.

Суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин в командировке развращал трех малолетних девочек.

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