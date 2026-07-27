Московских водителей призвали к осторожности

Дептранс призвал московских водителей быть внимательнее во время дождя 27 июля

Московских водителей призвали вести себя внимательнее на дорогах во время непогоды во вторник, 27 июля. Такое сообщение появилось в Telegram-канале столичного Дептранса.

«В Москве местами идет небольшой дождь — не отвлекайтесь на телефон во время движения», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, водителям рекомендовали спланировать маршрут заранее, проверить исправность дворников, убедиться в наличии стеклоомывающей жидкости в бачке, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть особенно бдительными на мостах и эстакадах, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что 27 и 28 июля в Москве будет действовать желтый уровень опасности из-за дождей и грозы.