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18:27, 27 июля 2026 (обновлено: 18:29, 27 июля 2026)Экономика

Нефти предрекли новое подорожание

Аналитик Юшков: Цены на нефть могут снова превысить 100 долларов за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Цены на нефть могут снова превысить 100 долларов за баррель. Такое развитие предрек эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, его слова приводит RT.

По мнению аналитика, рынок нефти лихорадит, и за снижением цен может последовать новая волна роста.

«Во многом нынешнее падение цен — это некая коррекция, потому что до этого нефть очень быстро взлетела до 100 долларов за баррель на новостях о том, что возобновляются полноценные боевые действия между Ираном и Соединенными Штатами. А теперь, в общем-то, мы видим, что трейдеры фиксируют прибыль, продают фьючерсы и уходят в деньги», — пояснил он.

В условиях длящегося конфликта на Ближнем Востоке и невозможности в скором времени разблокировать движение через Ормузский пролив цены на сырье останутся высокими. В ближайшее время стоимость нефти может вернуться к уровням в 100 долларов за баррель и выше, так как причиной подорожания остается дефицит предложения на мировом рынке.

Мировые цены на нефть резко упали после сообщений о приостановке ударов Соединенных Штатов Америки по Ирану. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась до 86,8 доллара за баррель, что на 5,24 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

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