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19:15, 27 июля 2026 (обновлено: 19:20, 27 июля 2026)Экономика

Производитель оперативной памяти стал самой дорогой компанией Китая

FT: Акции китайского производителя оперативной памяти CXMT подорожали на 500 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В первый день торгов в Шанхае акции китайского производителя чипов CXMT подорожали почти на 500 процентов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Ценные бумаги производителя оперативной памяти взлетели на фоне высокого спроса на DRam-чипы, которые необходимы для ИИ. Компания стремилась привлечь почти 10 миллиардов долларов в ходе крупнейшего IPO в Китае с 2010 года. На момент IPO в акции CXMT оценивались на уровне 8,66 юаня, а с момента открытия торгов они подорожали до 49,50 юаня (7,30 доллара) за штуку. В результате CXMT стала самой дорогой компанией Китая — ее капитализация достигла 513 миллиардов долларов, больше, чем у Tencent, Alibaba, крупнейших банков в КНР, Intel, Coca-Cola и Netflix.

Выход CMXT на биржу состоялся две недели спустя, как южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix привлек более 26 миллиардов в ходе листинга в США. Китайская фирма привлекает средства для расширения производства, а также исследований и разработок чипов DRam, которые хранят кратковременную память в компьютерах. Дефицит предложения таких чипов, вызванный спросом со стороны ИИ-компаний, создал дефицит предложения, особенно для производителей бытовой электроники.

В начале февраля один из ведущих производителей компьютеров Lenovo рекомендовал пользователям как можно скорее обновить устройства на фоне роста цен. Основная причина роста — потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта.

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