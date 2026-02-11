Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:31, 11 февраля 2026Наука и техника

Геймеров призвали срочно обновить компьютер

CRN: В Lenovo предсказали рост цен на компьютеры для геймеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrii Anna photographers / Shutterstock / Fotodom

Один из ведущих производителей компьютеров Lenovo рекомендовал пользователям как можно скорее обновить устройства на фоне роста цен. Об этом сообщает издание CRN.

Президент китайской корпорации в Северной Америке Райан МакКерди предсказал дальнейший рост цен на оперативную память и прочие компоненты. Основная причина такого роста — потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта (ИИ). В этой связи МакКерди предсказал, что потребительская техника скоро подорожает.

Текущие цены на компьютеры представитель Lenovo назвал «наиболее привлекательными» — особенно, если речь идет об устройствах для геймеров. Райан МакКерди заявил, что адекватные цены на персональные компьютеры (ПК) могут сохраниться на срок от трех до 12 месяцев, и призвал пользователей заранее обновить свое оборудование.

Журналисты CRN также процитировали анонимного инсайдера из США, близкого к индустрии. По его прогнозу, в будущем — на фоне роста стоимости компонентов для компьютеров — доступность ПК будет иметь большее значение, чем стоимость.

Ранее в Microsoft рассказали, что игровой компьютер должен иметь минимум 16 гигабайт оперативной памяти, но оптимально — 32 гигабайта. Также специалисты посоветовали использовать высокоскоростной SSD-накопитель и располагать достаточным местом для хранения игр.

