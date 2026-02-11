Геймеров призвали срочно обновить компьютер

CRN: В Lenovo предсказали рост цен на компьютеры для геймеров

Один из ведущих производителей компьютеров Lenovo рекомендовал пользователям как можно скорее обновить устройства на фоне роста цен. Об этом сообщает издание CRN.

Президент китайской корпорации в Северной Америке Райан МакКерди предсказал дальнейший рост цен на оперативную память и прочие компоненты. Основная причина такого роста — потребности дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта (ИИ). В этой связи МакКерди предсказал, что потребительская техника скоро подорожает.

Текущие цены на компьютеры представитель Lenovo назвал «наиболее привлекательными» — особенно, если речь идет об устройствах для геймеров. Райан МакКерди заявил, что адекватные цены на персональные компьютеры (ПК) могут сохраниться на срок от трех до 12 месяцев, и призвал пользователей заранее обновить свое оборудование.

Журналисты CRN также процитировали анонимного инсайдера из США, близкого к индустрии. По его прогнозу, в будущем — на фоне роста стоимости компонентов для компьютеров — доступность ПК будет иметь большее значение, чем стоимость.

Ранее в Microsoft рассказали, что игровой компьютер должен иметь минимум 16 гигабайт оперативной памяти, но оптимально — 32 гигабайта. Также специалисты посоветовали использовать высокоскоростной SSD-накопитель и располагать достаточным местом для хранения игр.