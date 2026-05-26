Россиян предупредили о мошенничестве под видом знакомств

РИА Новости: Мошенники используют схему с фальшивыми свиданиями

Мошенники, специализирующиеся на романтических аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями для выманивания денег у жертв. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на F6.

«Два из трех пострадавших от романтических знакомств через интернет попадают в сети мошенников именно через FakeDate (фальшивое свидание)», — отметил собеседник агентства.

Подчеркивается, что схема остается неизменной в течение многих лет: пользователь знакомится с девушкой, которая после нескольких часов общения предлагает сходить, например, в театр. Далее она сообщает, что уже купила билет, но рядом осталось свободное место. После этого злоумышленница присылает ссылку на «сайт театра», который на самом деле является мошенническим.

Отмечается, что за первые три месяца 2026 года мошенники, работающие по схеме фальшивых свиданий, похитили у россиян 94 миллиона рублей.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания.