МВД предупредило о схеме мошенничества на сайтах знакомств

МВД предупредило россиян о схеме мошенничества на сайтах знакомств

Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.

В министерстве уточнили, что злоумышленники под женским аккаунтом ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств, переходят для общения в мессенджер, предлагают сходить на свидание и скидывают ссылку, где можно купить билеты на мероприятие.

«Молодой человек, не ожидая подвоха, покупает билеты, но спустя время узнает, что новая знакомая пойти не может. При этом она сообщает о возможности вернуть деньги по той же ссылке», — предупредили в МВД. Когда жертва переходит по ссылке, в техподдержке сайта, от имени которой общаются мошенники, предлагают для возврата денег внести эквивалентную сумму. В итоге россияне теряют все потраченные средства.

Ранее сообщалось, что в банки в России начали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат и блокировать операцию. При снятии крупных сумм денег через банкомат операцию блокируют, после чего россиянину звонят с просьбой подтвердить действие.