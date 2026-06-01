В российском городе за месяц выпала пятимесячная норма осадков

Kub Mash: В Краснодаре за май выпала пятимесячная норма осадков

За май на Краснодар пролилась пятимесячная норма осадков, в результате чего река Кубань вышла из берегов. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, в российском городе под воду ушли дороги, набережная в Юбилейном микрорайоне, дворы и парковки. Местные жители рассказали, что к одному из детских садов в Юбилейном не пробраться — рядом с ним образовалось целое озеро. Сильнее всего пострадал Музыкальный микрорайон, где машинам фактически приходится «плыть» по образовавшимся волнам.

Синоптики отмечают, что в ближайшее время город продолжит тонуть — шторм продлится до вторника, 2 июня.

Ранее стало известно, что май в Москве, наоборот, оказался аномально сухим.