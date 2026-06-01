Ценности
20:19, 1 июня 2026

Наряд мужа вызвал отвращение у беременной жены и разозлил пользователей сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @brittandaustin / TikTok

Наряд мужа вызвал отвращение у беременной жены Брит (фамилия неизвестна) и разозлил пользователей сети. Видео появилось в TikTok-аккаунте пары.

Женщина запечатлела, как ее супруг Остин (фамилия неизвестна) сидит на диване с тарелкой еды и мобильным телефоном. Он позировал в бейсболке, футболке и шортах. Также мужчина надел черные подследники и повязал веревку на лодыжку. Данные детали его возлюбленная показала крупным планом. «Я на восьмом месяце беременности, и мой муж вызвал у меня отвращение. Но он это заслужил», — указала она в подписи.

Ролик набрал 4,1 миллиона просмотров. Зрители оценили внешний вид мужчины в комментариях. «Скажи ему, что хочешь развода», «Какую обувь он носит, что она требует именно такие носки? Балетки? Мокасины? В любом случае я в ярости», «Он нас всех бесит», «Я отец-одиночка и тоже испытываю отвращение», «Он занимался балетом после ужина?», «Ты еще слишком мягко реагируешь», — заявили они, также возмутившись веревкой на ноге.

В мае нижнее белье мужа в отражении массажера для глаз блогерши Алены Пахомовой взбудоражило пользователей сети.

