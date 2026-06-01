22:01, 1 июня 2026Мир

Иран возложил ответственность за нарушение перемирия на США

МИД Ирана: Ответственность за нарушение перемирия лежит на США

Ответственность за нарушение перемирия лежит на США, об этом заявили в МИД Ирана, передает РИА Новости.

«Очевидна прямая ответственность США как за нарушение режима прекращения огня в отношении Ирана, так и за нарушение Израилем режима прекращения огня в отношении Ливана», — подчеркнули в ведомстве.

МИД Ирана считает, что нарушение перемирия на одном фронте означает нарушение на всех фронтах.

При этом внешнеполитическое ведомство не подтвердило и не опровергло сообщения о том, что Тегеран прекращает обмен посланиями с США из-за ударов Израиля по Ливану.

Ранее агентство Tasnim писало, что Иран прекратил переговорный процесс с США на фоне обострения ситуации в Ливане.

Также стало известно, что Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль.

