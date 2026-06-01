Tasnim: Иран прекратил переговоры с США из-за ситуации в Ливане

Иран прекратил переговорный процесс с США на фоне обострения ситуации в Ливане. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«В связи с продолжением преступлений сионистского режима в Ливане и с учетом того, что Ливан являлся одним из предварительных условий перемирия... иранская переговорная группа прекращает "переговоры и обмен сообщениями через посредников"», — сказано в сообщении.

Тегеран также заявил о готовности к блокировке Ормузского пролива и расширению активности на других направлениях, включая Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее стало известно, что израильская армия ЦАХАЛ за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане. Еще две недели назад страны смогли прийти к консенсусу о продлении режима прекращения огня, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.