Россиянам раскрыли идеальный для здоровья рацион

Гастроэнтеролог Вялов: В день нужно съедать 100 граммов белка

Многие люди, которые утверждают, что правильно питаются, на самом деле этого не делают, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. В своем Telegram-канале он раскрыл россиянам идеальный для здоровья рацион.

По словам Вялова, общие рекомендации не предполагают употребления каких-либо конкретных продуктов. «В среднем в день нужно съедать 100 граммов белка, 100 граммов жиров, 250-350 граммов углеводов и 25-30 граммов клетчатки», — написал он.

Однако существуют еще частные случаи, для которых приведенные числа неактуальны, подчеркнул доктор. Так, при составлении рациона для конкретного человека необходимо учитывать большое количество факторов, в том числе вес, рост, уровень физической активности и цель, с которой он хочет изменить питание, добавил Вялов.

