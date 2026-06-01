Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 1 июня 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли идеальный для здоровья рацион

Гастроэнтеролог Вялов: В день нужно съедать 100 граммов белка
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Многие люди, которые утверждают, что правильно питаются, на самом деле этого не делают, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. В своем Telegram-канале он раскрыл россиянам идеальный для здоровья рацион.

По словам Вялова, общие рекомендации не предполагают употребления каких-либо конкретных продуктов. «В среднем в день нужно съедать 100 граммов белка, 100 граммов жиров, 250-350 граммов углеводов и 25-30 граммов клетчатки», — написал он.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Однако существуют еще частные случаи, для которых приведенные числа неактуальны, подчеркнул доктор. Так, при составлении рациона для конкретного человека необходимо учитывать большое количество факторов, в том числе вес, рост, уровень физической активности и цель, с которой он хочет изменить питание, добавил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Андрианова перечислила продукты, которые приводят к повышенному газообразованию. Она предупредила, что вздутие живота может возникнуть из-за чечевицы, гороха и сои.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok