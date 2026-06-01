Президент Венгрии обвинил Мадьяра в политической эксплуатации конституции

Президент Венгрии Шуйок назвал попытки Мадьяра отправить его в отставку угрозой демократии

Президент Венгрии Тамаш Шуйок назвал попытки премьер-министра Петера Мадьяра добиться его отставки политической эксплуатацией основного закона. Такое заявление глава государства сделал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В конституционном праве это называется политической эксплуатацией. Сложившаяся из-за этого ситуация конституционного кризиса углубляет раскол общества и вредит международной оценке венгерской демократии», — написал Шуйок.

По словам президента, действия премьера способны негативно отразиться на возвращении венгерских средств из фондов ЕС, которое связано с соблюдением верховенства права. Шуйок вновь подчеркнул, что не усматривает причин для досрочного ухода.

Ранее Мадьяр заявил, что инициирует изменение конституции для отставки Шуйока. Премьер еще до вступления в должность призывал президента покинуть пост, а в инаугурационной речи назвал срок до 31 мая. Полномочия Шуйока истекают весной 2029 года. Глава государства обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы.