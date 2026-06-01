На Украине придумали необычную кличку для Зеленского

Варвара Кошечкина

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует дать прозвище «Владимир 30 процентов» из-за разворовывания бюджета, поскольку именно он руководит системой взяток в стране. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Зеленскому впору дать кличку "Владимир 30 процентов": столько воруют из бюджета Украины. У киевского режима не сломлена основа — система взяток, которой управляет президент. Деньги проводят через офшоры, покупку недвижимости на Западе», — написал он.

По словам украинского политика, Европа знает о разворовывании украинского бюджета, но предпочитает не обращать на это внимание.

Ранее в офисе Владимира Зеленского предположили, что конфликт на Украине может быть прекращен до выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Как сообщается, из-за риска поражения Республиканской партии США на выборах американский лидер Дональд Трамп может серьезно заняться украинским вопросом.

