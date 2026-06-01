20:02, 1 июня 2026

Таксист домогался постоялицы отеля и пытался вломиться в ее номер в Таиланде

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Постоялица отеля в Таиланде получила психологическую травму после поездки в такси: водитель домогался ее в пути и преследовал после завершения заказа. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в Паттайе 30 мая. 27-летняя девушка по имени Мэй и ее две подруги заказали машину через популярное приложение. Сперва водитель отвез двух молодых женщин до их жилья. Когда Мэй осталась одна, то доплатила за поездку в гостиницу, в которой остановилась. Сразу после этого водитель заблокировал двери и пытался прикоснуться к ней без ее согласия.

Мужчина неоднократно просил клиентку показать ему татуировки, а, приехав в отель, отказался выпускать Мэй из автомобиля до тех пор, пока она не даст ему свои контакты. Надеясь обезопасить себя в машине, девушка предоставила номер телефона. Однако это усугубило ситуацию: таксист не уезжал с парковки гостиницы в течение часа и все это время звонил клиентке. Позже он зашел в отель и попытался вломиться в номер гостьи заведения.

В этот момент к пострадавшей приехала сестра и начала снимать автомобилиста на телефон, после чего он вернулся в машину и уехал. Мэй подала заявление в полицию, требуя привлечения мужчины к ответственности. Также она разместила ролик в социальных сетях, чтобы предупредить одиноких туристок об опасности, и заявила, что одежда или профессия пассажира ни в коем случае не должны использоваться в качестве оправдания для домогательств и нарушения прав человека.

Ранее пьяный турист домогался девушек и подрался с охранниками клуба в Таиланде. Пострадавшие рассказали правоохранителям, что у входа в клуб иностранец неоднократно неподобающим образом прикасался к одной из жертв.

