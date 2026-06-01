21:29, 1 июня 2026Силовые структуры

Раскрыто место запуска атаковавших колледж в Старобельске беспилотников

Бастрыкин: Беспилотники по колледжу в Старобельске запускали из Харьковской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины запускали беспилотники по педагогическому колледжу в Старобельске с территории Харьковской области. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил российскому президенту Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Установлено, что запуск БПЛА осуществлялся с территории Харьковской области», — сказал глава ведомства. Уточняется, что среди тех, кто наносил удар по колледжу, были и боевики подразделения Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра».

Ранее Путин заявил, что наказание для ударивших по колледжу в Старобельске будет неотвратимым.

