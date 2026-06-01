Путин заявил о неотвратимом наказании после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Путин: Наказание для ударивших по колледжу в Старобельске будет неотвратимым

Наказание для ударивших по колледжу в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) будет неотвратимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта, трансляция мероприятия доступна на Rutube.

«Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», — сказал глава государства.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.