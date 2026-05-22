ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН

Мирошник назвал терактом удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились десятки подростков. В России назвали произошедшее терактом и заявили, что готовят обращения в ООН и ОБСЕ.

Во время удара в колледже и общежитии находились 86 подростков

О ночной атаке сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, беспилотники ВСУ целенаправленно атаковали здание колледжа и общежитие, где находились несовершеннолетние студенты.

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета», — заявил он.

Пасечник уточнил, что в момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки десятки человек получили травмы различной степени тяжести.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, атака продолжалась четыре часа. Как сообщил дипломат РИА Новости, удары наносились с десяти часов вечера и примерно до двух часов ночи.

Мирошник отметил, что ВСУ использовали тяжелые беспилотники самолетного типа, несущие значительный объем взрывчатки.

Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых самолетного типа беспилотников, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

Под завалами ищут студентов и преподавателей

После ударов часть здания общежития обрушилась. На месте начались поисково-спасательные работы. В МЧС России сообщили РИА Новости, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов трех человек. Их передали бригадам скорой помощи. По данным ведомства, под обломками могут оставаться другие люди.

В свою очередь, Родион Мирошник заявлял, что под завалами могут находиться до 18 пострадавших, среди которых студенты и преподаватели колледжа. Дипломат также сообщил о серьезных разрушениях на территории учебного заведения. «По словам очевидцев, на территории филиала "чудовищные разрушения". Главный удар был нанесен по зданию учебного корпуса и общежития филиала вуза», — рассказал он.

За медицинской помощью обратились 40 пострадавших

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что в результате атаки четыре человека не выжили.

По информации министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, за медицинской помощью обратились 40 человек. Четырнадцать из них являются несовершеннолетними, передает ее слова РИА Новости. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что восемь пострадавших были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще 29 человек получили помощь амбулаторно.

На месте происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

Москва готовит обращения в ООН и ОБСЕ

После атаки ВСУ российские власти заявили о намерении добиваться международной реакции. Яна Лантратова сообщила, что готовятся официальные обращения в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генерального секретаря ОБСЕ и председателя Совета ООН по правам человека.

«Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества», — написала она в Telegram.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что тема атаки будет поднята в контактах с профильными структурами организации.

«Мы, разумеется, поднимем этот вопрос в контактах с профильными структурами ОБСЕ, прежде всего — с БДИПЧ, будем добиваться осуждения этой террористической атаки», — подчеркнул дипломат.

В России потребовали наказания для Киева

В Кремле удар по колледжу назвали преступлением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что виновные должны понести ответственность. «Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим», — сказал он журналистам.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после подобных атак необходимо усиливать меры защиты и наносить превентивные удары.

Пора уже начинать задавать вопросы и наносить превентивные удары. Это основная задача наших Вооруженных сил на сегодня, особенно когда дело касается детей. Нужно наносить удары и не допускать нанесения ударов по таким объектам. И усилить противовоздушную оборону, не только военные объекты прикрывать Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Он также подчеркнул, что Россия даст ответ на произошедшее. «Возмездие неотвратимо, здесь даже вариантов нет. Все время мы отвечаем, если такие наносятся удары террористические», — заключил Колесник.