США отвергли «карательный характер» вывода своих войск из Европы

Госсекретарь Рубио: Ротация войск США в Европе не носит карательный характер

Ротация американских войск в Европе не носит карательный характер. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

«[Ротация] не является наказанием, это просто продолжающийся процесс, который существовал и до всех этих недавних заявлений, напряженности и прочего. Так что это процесс, который будет продолжаться, я думаю, в очень позитивном и продуктивном ключе», — объяснил дипломат на встрече глав МИД стран НАТО в Хельсингборге.

При этом Рубио отдельно отметил, что президент США Дональд Трамп «разочарован некоторыми нашими союзниками по НАТО и их реакцией на наши операции на Ближнем Востоке».

Ранее председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что выводом американских войск из Германии Трамп хочет «показать средний палец» немецкому канцлеру Фридриху Мерцу.