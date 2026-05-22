Россиянка оставила мужа и пала жертвой новой любви

В Москве россиянина обвинили в расправе над ушедшей к нему от мужа возлюбленной

В Москве 42-летнему россиянину предъявлено обвинение в расправе над жительницей Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Расследование началось 18 мая после обращения в правоохранительные органы мужчины, заявившего о бесследном исчезновении супруги. Сыщики выяснили, что пропавшая последний раз была в квартире на Пятницком шоссе, где вскоре было найдено ее тело со множеством ножевых ранений. Оказалось она познакомилась в супермаркете с мужчиной, ушла от мужа к нему и стала с ним жить. В ходе внезапной ссоры, новый возлюбленный толкнул ее на кровать и заколол ножом.

Ранее в Тюменской области 30-летний житель Ялуторовского района предстанет перед судом за расправу над мужчиной.