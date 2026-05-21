15:09, 21 мая 2026Силовые структуры

Россиянин притупил бдительность нового возлюбленного бывшей и заколол его ножом

В Тюменской области мужчина предложил новому мужчине бывшей выпить и убил его
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Тюменской области 30-летний житель Ялуторовского района предстанет перед судом за расправу над мужчиной. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 5 апреля в селе Солобоево обвиняемый пришел к дому бывшей сожительницы, с которой у него есть ребенок. Там он встретил нового знакомого бывшей. Визитер притупил бдительность, предложив гостю выпить вместе алкоголь. Совместное распитие вскоре перешло в откровенные разговоры, из которых вырос конфликт. Обвиняемый бросился на нового мужчину бывшей и нанес ему три колотых удара ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане россиянин восемь дней прятался после изнасилования бывшей и попытки ее похитить.

