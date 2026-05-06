Россиянин восемь дней прятался после изнасилования бывшей и попытки ее похитить

В Республике Татарстан задержали россиянина Дмитрия Мирзоева, подозреваемого в нападении на бывшую возлюбленную Гульнару. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, когда девушка выходила из квартиры, злоумышленник схватил ее за шею, повалил на диван и изнасиловал. После он отобрал телефон, затащил потерпевшую на кухню и там приставил к шее лезвие ножа. Он силой привел ее к машине и попытался похитить, но на улице Гульнара смогла вырваться. Видевшая ситуацию соседка вызвала полицию. Злоумышленник прятался восемь дней.

Изначально он заявлял, что это девушка принуждала его к сексу, но позже признал вину. Выяснилось, что он осужден условно за принуждение к сексу, а также проникновение в квартиру и незаконный сбор персональных данных.

Ранее сообщалось, что сталкер выследил 32-летнюю Ксению из Красноярска и расправился с ней в ее доме, а затем устроил кровавую фотосессию, похваставшись, что «замочил богатенькую девушку».