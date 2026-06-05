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00:57, 5 июня 2026Мир

Лавров обвинил Запад в желании подавить Россию

Лавров: Запад всегда вынашивал авантюру с подавлением и расчленением России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад всегда стремился подавить Москву. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Лавров обвинил Запад в желании подавить Россию и указал, что эта идея появилась после распада СССР и формирования СНГ, а также других структур.

«Запад никогда не скрывал, что хочет лишить наших соседей преимуществ от сотрудничества с Россией и хочет, чтобы они заплатили цену той авантюры, которую Запад всегда вынашивал и продолжает вынашивать, имея ввиду подавление, а еще лучше расчленение России», — отметил он.

В том же интервью Лавров оценил диалог с США по украинскому урегулированию. По его мнению, в контактах наблюдается замкнутый круг.

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