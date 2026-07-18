Самолет-разведчик НАТО совершил краткий полет над Черным морем

ТАСС: Американский самолет-разведчик США вновь заметили над Черным морем

Самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь совершил краткий полет над Черным морем. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника издания, американский самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце, а затем совершил несколько кругов над нейтральными водами. Спустя около 40 минут судно совершило посадку.

Эксперт отметил, что такое короткое нахождение в воздухе нехарактерно для самолета НАТО, который обычно летает по несколько часов.

Специалист также напомнил, что за последние месяцы Bombardier Challenger 650 Artemis II был не раз замечен над южной частью Черного моря. Помимо этого, недавно впервые за почти три месяца на упомянутой территории был замечен стратегический беспилотник-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix, прилетавший с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Ранее в июле военкор отметил появление американских военных самолетов у границ Калининградской области.