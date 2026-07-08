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04:25, 8 июля 2026Россия

Военкор отметил появление американских военных самолетов у границ Калининградской области

Котенок: Boeing P-8A Poseidon ВВС США неделю появляется у границ Калининградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Российский военкор Юрий Котенок рассказал о появлении американских военных самолетов у границ Калининградской области. https://t.me/voenkorKotenok/73352

«Противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВВС США плотно работает недалеко от границ Калининградской области», — отметил журналист.

Он также сообщил, что в этом районе присутствовал самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis.

Ранее самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.

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