Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 28 июля 2026 (обновлено: 14:52, 28 июля 2026)Бывший СССР

Стали известны подробности предстоящей встречи Зеленского и Трампа

Reuters: На встрече Зеленского и Трампа обсудят разрешение на производство Patriot
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обсудят разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации.

«Мы ежедневно подвергаемся ударам, поэтому нам нужно "разрешение" Трампа и его команды, чтобы позволить нам закупить ракеты для Patriot. Это первоочередная задача...» — отметил собеседник.

Встреча Зеленского и Трампа ожидается короткой. Кроме того, она пройдет без журналистов.

Ранее неназванный сотрудник Белого дома заявил, что темой встречи Трампа и Зеленского станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    В Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok