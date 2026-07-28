Стали известны подробности предстоящей встречи Зеленского и Трампа

Reuters: На встрече Зеленского и Трампа обсудят разрешение на производство Patriot

На встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обсудят разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации.

«Мы ежедневно подвергаемся ударам, поэтому нам нужно "разрешение" Трампа и его команды, чтобы позволить нам закупить ракеты для Patriot. Это первоочередная задача...» — отметил собеседник.

Встреча Зеленского и Трампа ожидается короткой. Кроме того, она пройдет без журналистов.

Ранее неназванный сотрудник Белого дома заявил, что темой встречи Трампа и Зеленского станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом.