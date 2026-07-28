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18:04, 28 июля 2026 (обновлено: 18:14, 28 июля 2026)Ценности

Анастасия Решетова рассказала об изменениях во внешности

Модель Анастасия Решетова рассказала о наборе веса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и блогерша Анастасия Решетова рассказала об изменениях во внешности. Пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя экс-избранница рэпера Тимати ответила на вопорос подписчицы, которая поинтересовалась, сколько весит манекенщица и употребляет ли она в пищу хлеб. Знаменитость заявила, что в настоящее время действительно ест мучное, но почти отказалась от сладкого, пояснив, что сахар вредит здоровью. В то же время она решила не раскрывать свой точный вес.

«Сейчас я не тренируюсь и не особо слежу за весом. По виду и ощущениям я набрала несколько килограммов. Пока такой период у меня», — отметила Решетова.

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Ранее в июле Анастасия Решетова ответила на слухи о ботоксе фразой «мне нечего скрывать».

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