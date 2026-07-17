Модель Анастасия Решетова заявила, что ни разу не прибегала к инъекциям ботокса

«Первая вице-мисс Россия-2014» и модель Анастасия Решетова ответила на слухи о ботоксе фразой «мне нечего скрывать». Все детали о коррекции внешности она раскрыла в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя экс-возлюбленная рэпера Тимати высказалась о хейтерах, которые не верят в то, что она ни разу не прибегала к инъекциям ботокса. «Я понимаю, что хочется оправдать хороший вид другой женщины за счет вмешательств, но мне нечего скрывать и о сделанных процедурах я в последнее время говорю максимально открыто», — заявила она.

Также Решетова отметила, что у нее хорошая генетика, благодаря которой не нуждается в ботоксе. В связи с этим она посоветовала недоброжелателям поработать над уверенностью в себе и перестать сравнивать себя с другими.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о насилии в школе из-за длинных ног.