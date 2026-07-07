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18:32, 7 июля 2026Ценности

Анастасия Решетова рассказала о насилии в школе из-за длинных ног

Модель Анастасия Решетова рассказала о травле в школе из-за внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Первая вице-мисс Россия-2014» и модель Анастасия Решетова рассказала о насилии в школе из-за внешности. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в разговоре со спортсменкой Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

Манекенщица призналась, что во время учебы в школе столкнулась с травлей со стороны сверстниц. «Меня девочки побили после школы просто за то, что "у тебя там длинные ноги, и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься". Коленкой в лоб, давай пойдем поговорим вдвоем на одну», — рассказала она.

По словам знаменитости, она не могла об этом никому рассказать, даже отцу. «Я надела капюшон, у меня все лицо побито, в синяках. Я захожу домой, опустив вниз голову, и иду к себе в комнату. Я боялась папиной реакции, потому что у нас не было доверительных отношений», — объяснила она.

Ранее Решетова выразила сожаление о сделанной пластике груди.

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