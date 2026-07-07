Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова пожалела о пластике груди

«Первая вице-мисс Россия-2014» Анастасия Решетова пожалела о пережитой пластической операции. Своими мыслями она поделилась в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.

30-летняя телеведущая призналась, что увеличивала грудь с помощью имплантов, однако планирует избавиться от них после рождения второго ребенка. По словам знаменитости, она хочет, чтобы в конечном итоге бюст выглядел более натурально.

«В последнее время я чувствую себя очень привлекательной и сексуальной без всего этого. Честно говоря, хочу и грудь сделать меньше. Я сейчас рожу второго ребенка и сделаю меньше грудь», — отметила экс-возлюбленная рэпера Тимати.

Модель также рассказала, что вернула прежнюю форму губ. «Я посмотрела на свои снимки до 18 лет и подумала: "Такая красивая девчонка". Просто мне кто-то внушил, и я повелась. А потом верхняя губа оказалась вывернута, и я подумала, что где-то перебрала. Мне стало некомфортно с пухлыми губами», — подытожила она.

В марте Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты.