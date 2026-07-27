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21:51, 27 июля 2026 (обновлено: 21:55, 27 июля 2026)Россия

Песков назвал нынешний кризис в стране идеальным

Песков: Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет суверенитет России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил о том, что нынешний кризис в стране оказался идеальным для российского общества. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день кризис помогает не только технологическому, но и информационному суверенитету. Вне зависимости от политических соображений, все россияне объединились вокруг своей родины.

«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией», — пояснил Песков.

Песков также добавил, что это является уникальной способностью российского общества.

«В том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее», — заключил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о вынесенных уроках для России из периода взаимодействия с Западом.

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