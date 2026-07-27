На Западе заявили о блокировке Украины с моря

Myśl Polska: Россия парализовала работу портов Украины, заблокировав выход к Черному морю

Российские удары парализовали работу украинских портов, тем самым заблокировав республике выход к Черному морю. Такие данные приводит издание Myśl Polska (MP).

«Планируя массовую атаку дронами на российские порты, суда и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие», — отмечается в статье.

Как результат, суда иностранных государств прекратили заходить в порты Одесса, Черноморск и Южный, в настоящий момент там не остановилось ни одно зарубежное судно.

Ранее министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий сообщил, что «еще недавно в порты заходили четыре-пять судов», однако теперь судоходство полностью остановлено. Он подчеркнул, что это было решение именно судовладельцев, а не украинского правительства.