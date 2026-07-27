От главы ФИФА потребовали предоставить информацию о контактах с Трампом

В Конгрессе США от Инфантино потребовали предоставить информацию о контактах с Трампом

В Конгрессе США от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потребовали предоставить информацию о контактах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Athletic.

Член Палаты представителей Конгресса Джейми Раскин заявил, что Инфантино должен предъявить список всех ценностей, которые он передал Трампу и его окружению. Туда входят денежные переводы, подарки и награды. Также он потребовал показать журналы посещений офисов ФИФА в Майами и Нью-Йорке.

Чемпионом мира по футболу в 2026 году стала сборная Испании. В финале она переиграла команду Аргентины со счетом 1:0.

Ранее Инфантино отреагировал на критику ЧМ-2026 со стороны футбольных болельщиков. Он призвал их «помедитировать, помолиться и посмотреть футбол».