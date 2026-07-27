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21:27, 27 июля 2026 (обновлено: 21:56, 27 июля 2026)Бывший СССР

Пашинян попросил Путина решить проблему

Пашинян попросил Путина решить проблему с ограничением на импорт товаров из Армении
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему за помощью в решении одной проблемы. Речь идет о введенных ограничениях на импорт армянских товаров, об итогах этой беседы рассказывается в пресс-релизе на сайте премьера.

«Ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза», — приводится в заявлении. Отмечается, что Пашинян попросил Путина принять меры, чтобы урегулировать эти проблемы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл тему разговора Путина и Пашиняна. По его словам, среди прочего, российский лидер и армянский премьер обсудили необходимость скорейшего проведения референдума по членству страны в Евразийском экономическом Союзе.

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