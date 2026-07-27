В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Пашиняна

Песков: Путин и Пашинян обсудили необходимость скорейшего проведения референдума в Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили необходимость скорейшего проведения референдума по членству страны в Евразийском экономическом Союзе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обсуждали двусторонние отношения. И был разговор в продолжение того понимания и того заявления, которое недавно было принято, лидеров стран ЕАЭС по Армении. Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того — определиться, в какую сторону армяне хотят идти», — сказал он.

Кроме того, как сообщила пресс-служба правительства Армении, стороны обменялись мнениями о проблемах, возникших в экономических отношениях между странами. По мнению главы армянского кабмина, ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат установленной между странами договорно-правовой базе.

Ранее на саммите ЕАЭС, который пропустил Пашинян, делегации России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии настояли на необходимости провести референдум о будущем Армении. Голосование должно определить, продолжит ли Ереван курс на вступление в Европейский союз или останется в ЕАЭС.