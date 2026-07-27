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20:16, 27 июля 2026 (обновлено: 20:24, 27 июля 2026)Спорт

Назван лучший гол ЧМ-2026

Гол сборной Кабо-Верде в матче с Аргентиной признали лучшим на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Назван лучший гол чемпионата мира — 2026. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Самым красивым на ЧМ был признан мяч защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в ворота команды Аргентины в матче 1/16 финала (2:3 ОТ). С его помощью на 103-й минуте игры команда африканского островного государства сделала счет 2:2.

Лучший гол ЧМ-2026 был определен по результатам голосования болельщиков. «Пушечный удар. Действующие чемпионы мира были ошеломлены в дополнительное время этим великолепным ударом с угла штрафной площади в верхний угол ворот», — говорится в сообщении на сайте ФИФА.

ЧМ по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Его победителем стала сборная Испании.

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