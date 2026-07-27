Тревел-блогер описал село в России фразой «нет ни одного разведенного человека»

Марк Еремин описал село Кахиб в Дагестане фразой «нет ни одного разведенного человека»

Тревел-блогер Марк Еремин описал село в России фразой «нет ни одного разведенного человека». Об этом он рассказал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

В материале автор поделился подробностями поездки в дагестанское село Кахиб. Постоянно там проживают лишь 700 человек. Местные рассказали ему, что воспринимают брак не как союз двух людей, а как объединение двух семей. Поэтому они всегда стараются сделать все возможное для сохранения пары.

«Прежде чем дело доходит до разрыва, в конфликт включаются старшие с обеих сторон. Они разговаривают, ищут причину, пытаются примирить супругов. Разводом здесь не решают проблему — сначала пытаются сохранить семью», — объяснил Еремин.

Ранее путешественник с сорокалетним стажем Алексей Котельников поделился небанальными местами для отдыха в России. В его списке оказалось плато Анабар, уникальное своими «апокалиптическими» безлюдными равнинами и чистейшими водопадами.