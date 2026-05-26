15:28, 26 мая 2026

Объехавший Россию барнаулец рассказал о небанальных местах для отдыха

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: i.kutko / Wikimedia

Барнаулец Алексей Котельников — путешественник с 40-летним стажем. За эти годы он объехал почти всю Россию и поделился небанальными местами для отдыха, пишет «Барнаул онлайн».

Одним из таких необычных уголков он назвал плато Анабар, находящееся на территории Красноярского края и Якутии. Место уникально своими «апокалиптическими» безлюдными равнинами, тысячами озер и чистейшими водопадами. Добраться туда, по его словам, возможно только на вертолете из Хатанги или на корабле из Эвенкии.

Соседнее плато Путорана, которое по площади превышает размеры Великобритании, путешественник окрестил «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». Он также заметил, что уфологи считают, что на территории плато неоднократно приземлялись инопланетяне.

В числе других небанальных мест для посещения он назвал Курильские острова с горячими источниками, Посольский сор на Байкале, где летом вода по температуре как парное молоко, Халактырский пляж на Камчатке, черный из-за вулкана, и многие другие места.

Ранее россиянин Иван Клочков поплыл с Камчатки на Чукотку на каяке и показал удивительные видео. Он также рассказал, что планирует преодолеть путь в четыре тысячи километров всего за четыре месяца.

