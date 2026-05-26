Раскрыта тема разговора Макрона и Лукашенко

Секрета: Лукашенко и Макрон обсудили вопросы безопасности в регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили вопросы безопасности в регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета в эфире «Первого информационного» телеканала Белоруссии.

«Обсуждался очень широкий спектр вопросов региональной безопасности, взаимоотношений Республики Беларусь и Европейского союза, а также с Францией, в частности, обсуждались двусторонние отношения», — рассказал он.

По мнению дипломата, диалог пойдет на пользу сторонам, так как он даст достаточно серьезный импульс для последующей отработки вопросов профильными ведомствами. Он подчеркнул, что Минск приветствует такой подход.

Главы государств провели разговор 24 мая. Отмечалось, что президенты затронули темы региональных проблем и взаимоотношения Минска с Евросоюзом и Парижем.