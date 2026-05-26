Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 26 мая 2026Бывший СССР

Раскрыта тема разговора Макрона и Лукашенко

Секрета: Лукашенко и Макрон обсудили вопросы безопасности в регионе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили вопросы безопасности в регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета в эфире «Первого информационного» телеканала Белоруссии.

«Обсуждался очень широкий спектр вопросов региональной безопасности, взаимоотношений Республики Беларусь и Европейского союза, а также с Францией, в частности, обсуждались двусторонние отношения», — рассказал он.

По мнению дипломата, диалог пойдет на пользу сторонам, так как он даст достаточно серьезный импульс для последующей отработки вопросов профильными ведомствами. Он подчеркнул, что Минск приветствует такой подход.

Главы государств провели разговор 24 мая. Отмечалось, что президенты затронули темы региональных проблем и взаимоотношения Минска с Евросоюзом и Парижем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решений в Киеве и призвала эвакуировать дипломатов. Что ответили в Европе?

    Звезда Comedy Woman рассказала о доведшем ее до слез письме отца-иностранца

    Чехия зафиксировала отказ половины стран от финансирования боеприпасов Киеву

    США подписали соглашение с Арменией

    Бывший муж Натальи Водяновой показал фото с выпускного их сына

    Лондон ударил по пути обхода антироссийских санкций

    Стойкий волчонок с поврежденной спиной смог выжить и влиться в стаю в российской степи

    Германия вызвала посла России

    Пассажир самолета доплатил за дополнительное место для ног и оказался в «детском» кресле

    Раскрыта тема разговора Макрона и Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok