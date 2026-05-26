Москва анонсировала удары по центрам принятия решений в Киеве и призвала эвакуировать дипломатов. Что ответили в Европе?

Хиппер: ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения МИД РФ

Европейский союз (ЕС) отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения российской стороны о нанесении ударов по центрам принятия решений в столице Украины. Соответствующее заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Более того, Хиппер заявила, что Евросоюз намерен нарастить военную поддержку Украины.

Также в Брюссель вызвали временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна. «Мы только что вызвали российского временного поверенного в делах. Это произошло совсем недавно, и мы дали понять, что это совершенно неприемлемо», — сообщила Хиппер.

Польша отреагировала на предупреждение

Польша, входящая в Евросоюз, также заявила, что не намерена эвакуировать своих дипломатов на фоне предупреждения Москвы. Об этом сообщил российским журналистам представитель дипведомства.

«Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе», — заверил он.

В России обратили внимание на реакцию Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получил официальные заявления из европейских столиц после того, как Москва анонсировала удары по военным объектам в Киеве.

Однако официальный представитель Кремля не уточнил характер полученных заявлений.

В Москве анонсировали удары по центрам принятия решений

Министерство иностранных дел (МИД) России 25 мая анонсировало нанесение системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.

В связи с тем, что указанные объекты рассредоточены по всему Киеву в дипведомстве призвали иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, покинуть город, а самих киевлян — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В МИД пояснили, что решение об ударах по центрам принятия решений было принято после атаки Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, еще более 40 — получили ранения.