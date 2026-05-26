16:22, 26 мая 2026

Москва анонсировала удары по центрам принятия решений в Киеве и призвала эвакуировать дипломатов. Что ответили в Европе?

Хиппер: ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева после предупреждения МИД РФ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Европейский союз (ЕС) отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения российской стороны о нанесении ударов по центрам принятия решений в столице Украины. Соответствующее заявление сделала представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве

Анита Хипперпредставитель внешнеполитической службы ЕС

Более того, Хиппер заявила, что Евросоюз намерен нарастить военную поддержку Украины.

Также в Брюссель вызвали временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна. «Мы только что вызвали российского временного поверенного в делах. Это произошло совсем недавно, и мы дали понять, что это совершенно неприемлемо», — сообщила Хиппер.

Польша отреагировала на предупреждение

Польша, входящая в Евросоюз, также заявила, что не намерена эвакуировать своих дипломатов на фоне предупреждения Москвы. Об этом сообщил российским журналистам представитель дипведомства.

«Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе», — заверил он.

В России обратили внимание на реакцию Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль получил официальные заявления из европейских столиц после того, как Москва анонсировала удары по военным объектам в Киеве.

Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, представителя Евросоюза в Киеве

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Однако официальный представитель Кремля не уточнил характер полученных заявлений.

В Москве анонсировали удары по центрам принятия решений

Министерство иностранных дел (МИД) России 25 мая анонсировало нанесение системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.

Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве (...) Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам

МИД России

В связи с тем, что указанные объекты рассредоточены по всему Киеву в дипведомстве призвали иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, покинуть город, а самих киевлян — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В МИД пояснили, что решение об ударах по центрам принятия решений было принято после атаки Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, еще более 40 — получили ранения.

Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов

МИД России
