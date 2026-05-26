12:06, 26 мая 2026Мир

Польша ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Longfin Media / Shutterstock / Fotodom

Министерство иностранных дел Польши отказалось эвакуировать своих дипломатов из Киева. Об этом сообщил РИА Новости представитель дипведомства.

«Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл планы Вооруженных сил (ВС) РФ относительно ударов по украинской столице. По его словам, ВС РФ приступают к системным ударам по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в Киеве.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам телефонного разговора с Лавровым также заявил, что Москва «направила уведомления во все посольства» с рекомендацией эвакуировать дипперсонал из города.

