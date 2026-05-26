13:03, 26 мая 2026Путешествия

У иностранца отобрали рога благородного оленя в российском аэропорту

ФТС: Таможенники изъяли у иностранца 6 оленьих рогов в аэропорту Красноярска
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Таможенники российского аэропорта отобрали у иностранца, направляющегося в Таджикистан, шесть оленьих рогов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Инцидент произошел в авиагавани Красноярска. 55-летний пассажир рейса до Душанбе был остановлен во время прохождения «зеленого коридора», в его сумке сотрудники надзорного ведомства обнаружили рога благородного оленя общим весом почти шесть килограммов.

Мужчина признался, что дериваты подобрал в лесу и не знал, что их нужно декларировать. Эксперты установили, что рога принадлежат охраняемому виду, их изъяли до решения суда. На туриста возбудили два административных дела, ему грозит штраф.

Ранее россиянка привезла на родину из Турции 300 украшений и стала правонарушительницей. Таможенники задержали туристку из Стамбула в аэропорту Кольцово.

