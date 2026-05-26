У иностранца отобрали рога благородного оленя в российском аэропорту

ФТС: Таможенники изъяли у иностранца 6 оленьих рогов в аэропорту Красноярска

Таможенники российского аэропорта отобрали у иностранца, направляющегося в Таджикистан, шесть оленьих рогов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Инцидент произошел в авиагавани Красноярска. 55-летний пассажир рейса до Душанбе был остановлен во время прохождения «зеленого коридора», в его сумке сотрудники надзорного ведомства обнаружили рога благородного оленя общим весом почти шесть килограммов.

Мужчина признался, что дериваты подобрал в лесу и не знал, что их нужно декларировать. Эксперты установили, что рога принадлежат охраняемому виду, их изъяли до решения суда. На туриста возбудили два административных дела, ему грозит штраф.

