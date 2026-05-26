Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

Киркоров отказался посещать встречи выпускников из-за поведения одноклассников

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что не поддерживает связь с одноклассниками, которые сильно завидовали ему в школе. Его слова передает «Звездач» в Telegram.

Исполнитель рассказал, что причиной такого отношения стала его золотая медаль. «Они так завидовали, что отсели от меня на выпускном балу все на другую скамеечку», — поделился он.

По словам Киркорова, многих одноклассников уже нет в живых, а с остальными он не общается и не посещает встречи выпускников. «Я однажды пришел, они сначала делали вид, будто их не касается, что Филипп Киркоров пришел. А потом стали автографы просить дочке, внучке, Жучке...» — добавил певец.

Ранее Киркоров заявил, что его не волнует мнение хейтеров, поскольку не нужно «обижаться на убогих». Он подчеркнул, что считает зависть неотъемлемой частью успеха, поскольку люди критикуют и обсуждают только лучших.