В российской промышленности заметили позитивный пессимизм

ИНП РАН назвал позитивным моментом сохранение пессимизма в промышленности России

Индекс промышленного оптимизма в России в мае сохранился на апрельском уровне — минус 13 пунктов. Об этом свидетельствуют опросные данные, опубликованные на сайте Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Автор исследования Сергей Цухло отмечает, что для текущего состояния экономики такой результат следует считать позитивным моментом. Основой его стало восстановление динамики спроса, которое началось еще в апреле. В марте этот показатель провалился до худшего со времени пандемии COVID-19 значения, после чего вырос уже на 16 пунктов.

Впрочем, доля нормальных оценок объемов спроса опустилась до 35 процентов. Это лучше, чем многолетний минимум в январе, но хуже, чем в апреле. Оценка избыточности запасов готовой продукции выросла на пять пунктов, а планы выпуска почти отыграли все потери февраля и марта, когда наблюдалась худшая с 2022 года картина.

Между тем аналитики Института экономической политики имени Гайдара отмечают, что трендовая динамика промышленного производства, очищенная от сезонности, говорит о закреплении стагнации, пишет «Коммерсантъ». Одновременно усугубляется разрыв между высокотехнологичными и оборонно ориентированными отраслями с секторами, которые зависят от внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024-2025 годов крупнейшие промышленные компании России столкнулись с ухудшением финансового состояния.