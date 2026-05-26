Частые перекусы назвали вредными для здоровья

Нутрициолог Жигульская: Из-за частых перекусов растет калорийность рациона

Нутрициолог и основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья. О скрытых рисках такой привычки она поговорила с «Лентой.ру».

Жигульская подчеркнула: сами по себе перекусы нельзя назвать абсолютным злом, а иногда они даже необходимы. Например, при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний ЖКТ, при которых рекомендуется дробное питание. По словам нутрициолога, проблема возникает не из-за самих перекусов, а из-за того, что у многих людей они превращаются в постоянный фоновый прием пищи.

Нутрициолог предупредила, что из-за частых перекусов незаметно растет общая калорийность рациона. Обычно они не воспринимаются как настоящая еда, хотя в сумме они могут формировать избыток килокалорий в рационе.

«Также перекусы нарушают нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов (сладостей, выпечки, снеков) и жидких калорий вроде кофе с молоком или сладких напитков. Они обладают высокой вкусовой привлекательностью и добавляют энергию, но при этом относительно слабо насыщают. В результате голод возвращается быстрее, и человек снова ест», — объяснила Жигульская.

Кроме того, когда человек привыкает есть каждые полтора-два часа не из-за голода, а из-за усталости, стресса или скуки, притупляется не только чувство голода, но и сытости. Все это ухудшает контроль аппетита, а значит вероятность того, что человек будет чаще переедать в течение дня повышается, предупредила нутрициолог.

