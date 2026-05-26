Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:30, 26 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Частые перекусы назвали вредными для здоровья

Нутрициолог Жигульская: Из-за частых перекусов растет калорийность рациона
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Нутрициолог и основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская объяснила, почему частые перекусы вредны для здоровья. О скрытых рисках такой привычки она поговорила с «Лентой.ру».

Жигульская подчеркнула: сами по себе перекусы нельзя назвать абсолютным злом, а иногда они даже необходимы. Например, при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний ЖКТ, при которых рекомендуется дробное питание. По словам нутрициолога, проблема возникает не из-за самих перекусов, а из-за того, что у многих людей они превращаются в постоянный фоновый прием пищи.

Нутрициолог предупредила, что из-за частых перекусов незаметно растет общая калорийность рациона. Обычно они не воспринимаются как настоящая еда, хотя в сумме они могут формировать избыток килокалорий в рационе.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

«Также перекусы нарушают нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов (сладостей, выпечки, снеков) и жидких калорий вроде кофе с молоком или сладких напитков. Они обладают высокой вкусовой привлекательностью и добавляют энергию, но при этом относительно слабо насыщают. В результате голод возвращается быстрее, и человек снова ест», — объяснила Жигульская.

Кроме того, когда человек привыкает есть каждые полтора-два часа не из-за голода, а из-за усталости, стресса или скуки, притупляется не только чувство голода, но и сытости. Все это ухудшает контроль аппетита, а значит вероятность того, что человек будет чаще переедать в течение дня повышается, предупредила нутрициолог.

Ранее терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик перечислила варианты завтрака, от которых лучше отказаться, потому что они провоцируют быстрый упадок сил. Прежде всего врач посоветовала отказаться от сладких хлопьев и шоколадных подушечек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Назван способ выбрать самую вкусную черешню

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok