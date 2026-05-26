Германия вызвала посла России

МИД Германии вызвал посла России из-за призыва эвакуировать посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России из-за призыва российского МИД эвакуировать иностранные посольства в Киеве. Сообщение дипведомства опубликовано в соцсети X.

«Сегодня мы вызвали российского посла. Мы ясно дали понять России: нас не запугать угрозами, и мы продолжим решительно поддерживать Украину», — сказано в заявлении.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.