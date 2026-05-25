Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине

МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине

Вооруженные силы (ВС) России будут наносить удары по центрам принятия решения на Украине. Об этом заявил МИД России в Telegram.

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Атаки украинских беспилотников произошли в ночь на 22 мая, жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.

«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам», — уточнили в МИД России.

Министерство иностранных дел РФ призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск. В Киеве еще с ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник».