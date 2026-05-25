Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 25 мая 2026Бывший СССР

Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине

МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России будут наносить удары по центрам принятия решения на Украине. Об этом заявил МИД России в Telegram.

Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Атаки украинских беспилотников произошли в ночь на 22 мая, жертвами налета стал 21 человек, еще 44 пострадали.

«Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам», — уточнили в МИД России.

Министерство иностранных дел РФ призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы Украины в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине за Старобельск. В Киеве еще с ночи прогремели взрывы на фоне сообщений о прилете ракеты «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине

    В России оправдали обвиненного в двойной расправе мужчину

    Жена найденного мертвым россиянина раскрыла подробности загадочного исчезновении семьи

    Минобороны рассказало о превращении Т-72 в САУ

    Пассажирский самолет наехал на сигнальные огни аэропорта и лишился колеса

    Западные СМИ назвали ракету «Орешник» неуловимой

    В России анонсировали новую модель марки UMO

    Россиянин изнасиловал возвращавшуюся с дискотеки девушку и расправился с ней

    США в отношении Ирана решились «доверять, но проверять на стероидах»

    В России раскрыли последствия удара возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok